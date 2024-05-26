がま口　シリコン　ポーチ

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■がまぐちポーチＰＯＣＨＩ-ＭＯＮ+（ポチモン）のショルダーバッグＰＯＣＨＩ-ＭＯＮ＋（ポチモンプラス）■チェーンを取り外せばポチモン同様ポーチとして使えます。■新品・未使用もちろん、ベタつきなどは無し■自宅保管■透明の箱に入っていますが、箱に痛みあり■本体サイズ:Ｄ６０×Ｈ１８０×Ｗ２００(mm)■カラー：マゼンタ(ショッキングピンク系)ＰＫＧサイズ：Ｄ６２×Ｈ１８５×Ｗ２０５(mm)■本体材質：シリコン、ＳＵＳ■このサイズは、廃盤■加工などはしていませんが、手持ちのxpriaから見ると1枚目の画像のピンクが一番実物に近いと思います個人的にはショッキングピンクに近いお色だと思います■即購入ＯＫ■注意事項については、プロフを、一読ください財布ポーチシリコンポシェットショルダー