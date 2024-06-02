◇Swingle◇ニットアップ

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商品詳細
◇1回着用◇◇サイズ→M◇◇丈◇トップス→52cm位スカート→82cm位◇ウエスト→平置き30cm位◇◇裏地なし◇◇定価→17,000円位◇◇発送◇メルカリ便を予定しております。画像①②が実物に近いお色です。
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