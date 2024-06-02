【美品・保存袋付】CLEDRAN クレドラン カゴバッグ トートバッグ レザー

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ご覧いただきありがとうございます。コメントなし、即購入大歓迎です。クレドランCREDRANかごバッグ 持ち手レザーレザーポケットのついた珍しいかわいいカゴバッグです。保存袋付き中の内袋は取り外せて、未使用になります。#りの小物#りのレディースサイズタテ：25.0ヨコ：50.0－27.0マチ：25.0持ち手：50.0コンディションは良好ですぐにでもお使い頂ける大大レコメンド商品になります！見た目綺麗な物ですが、ユーズド商品になりますので神経質な方はご遠慮ください。直営店や、ブランドショップ、ブランド大手のオークションなどでの購入ですので、正規品になります。質問などございましたら、コメントからお願いいたします。#りの小物#りのメンズ#りのレディース