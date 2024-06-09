Maison special メゾンスペシャル カラーチェックツイードビスチェ ...

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商品詳細
2回程使用しました。今年の新作です。 即購入可能MAISONSPECIALmantecoカラーチェックツイードビスチェピンク 色です。FREEサイズ です。糸ほつれがあった為値下げしてます。色が元々明るいのでそんなに目立ちはしないです。何かございましたらコメント下さいませ。メゾンスペシャルmaisonspecialMAISONSPECIAL
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