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Maison special メゾンスペシャル カラーチェックツイードビスチェ
商品番号 R13549451149
商品名

Maison special メゾンスペシャル カラーチェックツイードビスチェ
ブランド名 メゾンスペシャル
特別価格 税込 7,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2回程使用しました。今年の新作です。　即購入可能MAISONSPECIALmantecoカラーチェックツイードビスチェピンク　色です。FREEサイズ　です。糸ほつれがあった為値下げしてます。色が元々明るいのでそんなに目立ちはしないです。何かございましたらコメント下さいませ。メゾンスペシャルmaisonspecialMAISONSPECIAL
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