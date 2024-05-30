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リバティのブラウス
商品番号 W51664776489
商品名

リバティのブラウス
ブランド名 リバティ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リバティのブラウスです。タンスにしまってあったので出品します。身丈　約55cm身幅　50cm自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。宜しくお願い致します。
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