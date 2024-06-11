【CLANE】BACK STRAIGHT LINE BRA TOPS

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CLANEで購入しました。タグは外してしまいましたが、試着のみです。サイズが合わなかった為、出品します。トラブル防止のため、購入前にはプロフィール内容をご一読いただき、ご了承の上、コメントをお願いいたします。基本的に発送は1-2日以内に行いますが、仕事の関係で遅れる場合がございます。コメントいただいた際に具体的な発送日をお伝えさせていただきます。⚠️値下げ不可柄・デザイン···無地カラー···ホワイトカップ···カップあり季節感···春、夏、秋、冬