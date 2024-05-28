ヴィンテージレザー　型押しバッグ　70sメキシコ製

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商品詳細
ブラウンレザー型押しバッグ Menico価値は分かりませんが、型押しレザーバッグなので安いものではないと認識しております。中は、大変汚れています。。ヴィンテージがお好きな方中の汚れを落とせる方、気にならない方大事に使って頂ける方にお譲りしたいと思います。
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