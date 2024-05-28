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ミンクリアルファー 天然毛皮 グレー　サファイヤ ミンクマフラー 襟巻き 新品
商品番号 M68975760991
商品名

ミンクリアルファー 天然毛皮 グレー　サファイヤ ミンクマフラー 襟巻き 新品
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 11,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...グレー素材...リアルファー新品未使用のミンクの天然毛皮のマフラーですリアルファーリアルミンクの毛皮は大変希少で高価です天然リアルミンクの毛皮の中でもグレーの毛皮は特に希少で最も高価なものですこちらはミンクを丸ごと1匹使った毛皮を4本合わせて4本分の毛皮を合わせた豪華なマフラーです長さはミンクの毛皮を2本つなげた長さで十分な長さがあります裏表両面が毛皮で大変暖かいです大変希少な1点ものですハンドメイドですお値下げ交渉はご遠慮ください
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