ご覧頂きありがとうございます。新品未使用です。JILLSTUARTウエスタンラウンドバッグトートバッグカラー:ブラック定価:19800円(税込)サイズ(約):横(上)20cm、横(最大部分)24.5cm、高さ(中央)17cm、マチ7.5cm、取手の長さ43cmミニマルなデザインのワンショルバッグは、左右のバックル調節により、本体のラウンドフォルムがやや変わります。お勧めはウエスタンパーツの剣先を長く垂らしていただくと目を引くアクセントに。★タグ類なし未使用保管品購入後、使わず保管しておりました。★こちらのお品はお値下げ交渉不可。他の商品と同時購入でお値引き可能です。★自宅保管品で、神経質な方はご遠慮ください。ご理解いただける方、ご購入宜しくお願い致します。★ご購入者様都合による購入後の返品、キャンセルはお受け出来かねますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。JILLSTUARTジルスチュアートJILLBYJILLSTUARTジルバイジルスチュアートサマンサベガSAMANTHAVEGASamanthaThavasaPetitChoiceバッグパックリュックショルダーバックリュックサックバックパックトートバッグハンドバックウェストポーチボストンバッグ



ウエスタンラウンドバッグ



ウエスタンラウンドバッグ



JILLSTUART ウエスタンラウンドバッグ トートバッグ ハンドバック



otona MUSE掲載】ウエスタンラウンドバッグ（0923280003） | JILL ...



JILLSTUART ウエスタンラウンドバッグ トートバッグ ハンドバック ...



otona MUSE掲載】ウエスタンラウンドバッグ | JILL STUART | サンエー ...



otona MUSE掲載】ウエスタンラウンドバッグ（0923280003） | JILL ...



JILLSTUART ウエスタンラウンドバッグ トートバッグ ハンドバック ...



JILLSTUART - JILLSTUART ウエスタンラウンドバッグ トートバッグ ...



otona MUSE掲載】ウエスタンラウンドバッグ | JILL STUART | サンエー ...



JILLSTUART - JILLSTUART ウエスタンラウンドバッグ トートバッグ ...



◇フォールドロゴトート（大） | JILL STUART（ジルスチュアート）の ...



ROSEシリーズ ワンハンドルバッグ|JILL by JILL STUART(ジル バイ ジル ...



◇フリルキャンバストートバッグ M | JILL STUART（ジルスチュアート ...



otona MUSE掲載】ウエスタンラウンドバッグ（0923280003） | JILL ...