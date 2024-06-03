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JILLSTUART ウエスタンラウンドバッグ　トートバッグ　ハンドバック
商品番号 Q97215807951
商品名

JILLSTUART ウエスタンラウンドバッグ　トートバッグ　ハンドバック
ブランド名 ジルバイジルスチュアート
特別価格 税込 3,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。新品未使用です。JILLSTUARTウエスタンラウンドバッグトートバッグカラー:ブラック定価:19800円(税込)サイズ(約):横(上)20cm、横(最大部分)24.5cm、高さ(中央)17cm、マチ7.5cm、取手の長さ43cmミニマルなデザインのワンショルバッグは、左右のバックル調節により、本体のラウンドフォルムがやや変わります。お勧めはウエスタンパーツの剣先を長く垂らしていただくと目を引くアクセントに。★タグ類なし未使用保管品購入後、使わず保管しておりました。★こちらのお品はお値下げ交渉不可。他の商品と同時購入でお値引き可能です。★自宅保管品で、神経質な方はご遠慮ください。ご理解いただける方、ご購入宜しくお願い致します。★ご購入者様都合による購入後の返品、キャンセルはお受け出来かねますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。JILLSTUARTジルスチュアートJILLBYJILLSTUARTジルバイジルスチュアートサマンサベガSAMANTHAVEGASamanthaThavasaPetitChoiceバッグパックリュックショルダーバックリュックサックバックパックトートバッグハンドバックウェストポーチボストンバッグ
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