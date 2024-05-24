ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
￥55000ーからお値引きさせていただきます。この機会に是非、お買い求めくださいね。フリードリヒ・ヴィルヘルム・クラインF.W.Klein作カメオを弊社で加工してペンダントトップにしました。とても上品なお品に仕上がりました。素敵なお品です。材料は全て弊社で取り扱っているものです。他のショップでも販売しております。在庫確認をお願い申し上げます。材料天然ストーンカメオオーバル 約４９．５ｍｍ×約４０ｍｍ 約５２．０５ｃｔ（刻印あり）Ｋ１８ＹＧ：バチカン、素枠（刻印あり）サイズ全長：約５．９ｃｍ（バチカン含む） 約１１．７０４ｇ バチカン 内径：約５．５ｍｍ×約２．５ｍｍ※ 注意事項 ※商品は出来るだけ現物に近い状態で撮影しておりますが、光源・カメラ・モニター画面により実物と色が若干異なる場合がございます。石のサイズ表記に関しまして、弊社使用ノギス、秤で計測しております。他の計測機を使用しました場合、記載の表記と異なることがございます。ご了承くださいませ。思っていたイメージと異なるという理由での返品はお受け出来ません。責任を持って、ご理解ご了承の上、ご購入をお願いします。神経質な方、いたずら目的の方、購入意思がない方は、ご遠慮下さい。弊社は宝飾品の卸業を生業としております。受注、生産、修理（インポート商品等）、オリジナル商品展開＃お洒落＃１８金＃映え＃１点もの＃限定品＃普段使い＃アクセサリー＃貴金属＃作家物＃美しい＃綺麗＃可愛い＃大判＃お勧め材質...K18(18金)カラー...ブルー装飾...その他ストーン
http://narcologia.ru/goods/Sydney813449.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture915741.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford299673.html
жsale K18フリードリヒ・ヴィルヘルム・クライン作天然石カメオ-
жsale K18フリードリヒ・ヴィルヘルム・クライン作天然石カメオ-
жsale K18フリードリヒ・ヴィルヘルム・クライン作天然石カメオ-
жsale K18フリードリヒ・ヴィルヘルム・クライン作天然石カメオ-
特大カメオ】 フリードリッヒ・ウィルヘルム・クライン K18 ...
特大カメオ】 フリードリッヒ・ウィルヘルム・クライン K18 | www.crf ...
中古】フリードリヒ・ウィルヘルム・クライン作 K18金具 美人図 高級 ...
2022年最新海外 フリードリッヒ ウィルヘルム クライン 専用になりまし ...
人気TOP F.W.Klein作カメオ天然石 K18 ペンダントブローチ dinter.com.hn
着後レビューで 送料無料】 ケイトキングジュエリー ネックレス ...
ラッピング無料】 ディオール Dior ☆131 ネックレス ネックレス ...
テンマクデザイン サーカスTC DX サンドカラー-
予約販売品】 V字 ネックレス ネックレス - citymap.com.gt
http://narcologia.ru/goods/Sydney813449.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture915741.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford299673.html
жsale K18フリードリヒ・ヴィルヘルム・クライン作天然石カメオ-
жsale K18フリードリヒ・ヴィルヘルム・クライン作天然石カメオ-
жsale K18フリードリヒ・ヴィルヘルム・クライン作天然石カメオ-
жsale K18フリードリヒ・ヴィルヘルム・クライン作天然石カメオ-
特大カメオ】 フリードリッヒ・ウィルヘルム・クライン K18 ...
特大カメオ】 フリードリッヒ・ウィルヘルム・クライン K18 | www.crf ...
中古】フリードリヒ・ウィルヘルム・クライン作 K18金具 美人図 高級 ...
2022年最新海外 フリードリッヒ ウィルヘルム クライン 専用になりまし ...
人気TOP F.W.Klein作カメオ天然石 K18 ペンダントブローチ dinter.com.hn
着後レビューで 送料無料】 ケイトキングジュエリー ネックレス ...
ラッピング無料】 ディオール Dior ☆131 ネックレス ネックレス ...
テンマクデザイン サーカスTC DX サンドカラー-
予約販売品】 V字 ネックレス ネックレス - citymap.com.gt