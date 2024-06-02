ミドリ安全　防火靴(T8103)　静電気帯電防止靴

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静電・軽快安全靴 CF ミドリ安全 静電気防止靴 【通販モノタロウ】

ご覧いただきありがとうございます(^_^)ミドリ安全さんの消防用帯火靴です！サイズは23.5cmで静電気帯電防止となってます。またゴアテックス素材ですので、非常に快適にはいていただけるかとおもいます。※レディースとしておりますが、サイズが合えば男性もお使いいただけます。当方の知り合いから譲り受けました。使用期間は1年ほどで、現場等での使用はなく、出初式や地元訓練などで使ったそうです。多少こすり傷などがありますので写真をご確認ください。また中古品であることをご了解のうえ、ご購入いただきますようお願いします✨