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23区　ペルーコットン　カットソーワンピース　32 XS S 洗える　グレー系
商品番号 B59907857022
商品名

23区　ペルーコットン　カットソーワンピース　32 XS S 洗える　グレー系
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 2,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

気まぐれお値下げ中です数日後お値段元に戻す予定日です1度短時間着用後、自宅にておしゃれ着洗剤とコースでお洗濯しています。似たお洋服が増えたのできれいなうちに出品します。光の加減で濃淡があるようにみえますが実際にはありません。適度な生地の厚みで着用しやすいです。お出かけ着として、またお部屋着やちょっとご近所までにもちょうどいいと思います。両サイドポケットがあります。サイズ32、グレー系❇︎配送の際、小さくたたみ圧縮梱包します。❇︎状態良好だと思いますが、used品です。ご理解頂ける方のみお願い致します。細かく気になる方のご購入はご遠慮下さいm(__)m8400→7300お値下げ交渉ご遠慮ください
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