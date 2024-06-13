ヘブンリー　コットンリネン　前後着　ジャンパースカート　エプロンワンピース

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◆単品値下げ不可、取り置き不可、即購入歓迎。他の商品とまとめて購入で送料差額分お引きいたします。(送料差額がある場合のみ)HEAVENLYコットンリネンキャンバス2wayジャンパースカート着用回数低い美品です。汚れやキズはありません。まだまだ着用いただけます。＊黒いワンピース以外は付属しません。画像4〜6で中に合わせている、グレイッシュブルーのブラウスは別売り中です。【商品説明】前後着用可能な2wayデザインのジャンパースカートやや薄手の肌触りの良い綿麻キャンバス生地で程よい厚さに麻特有のシャリ感、肌触りの良さがプラスされた生地です。深いVネック側はすっきりとさせ、切り替え下にギャザーを効かせたデザインになっています。ブラウスやTシャツなど合わせるインナーによって様々な着こなしを楽しむことができ、前後で異なる印象になるのが特徴の1枚です。【素材】麻:45％綿55%【サイズ】着丈:118㎝,肩幅33cm,身幅:約54㎝,裾幅:約100㎝両ポケットあり【カラー】ブラック袖丈···袖なしカラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬2way前後着Vネック