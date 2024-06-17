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ユーエスポロアッスン キャンバスショルダー 美品
商品番号 A74938178155
商品名

ユーエスポロアッスン キャンバスショルダー 美品
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】USPOLOASSNのショルダーバッグになります。一度使用して自宅保管です。無地のベルトもあります。中古品USED品ですのでご理解のある方ご購入お待ちしております。値下げ交渉OKです。ユーエスポロアッスンUSPOLOASSNキャンバスショルダーカメラバッグ縦14cm横23cmマチ5cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。【カラー】白紺ホワイトネイビー
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