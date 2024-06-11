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フルラ　ミニショルダーバッグ
商品番号 I86206477001
商品名

フルラ　ミニショルダーバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー種類···ミニショルダーバッグ数年前にアウトレットで購入しました。縦12.5横17奥行き6
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