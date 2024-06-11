極美　プラステ　PLST プラステ　アクネステュディオス Tシャツワンピ　薄紫

☆ご覧下さりありがとうございます☆ニューヨーク、パリ、日本などにもショップを構えており、モデルローラちゃんも愛用ブランド 『AcneStudios』からTシャツワンピースの出品です。形がとても可愛いです。吉祥寺PLSTで4万円くらいで購入しました。10回くらい着用致しました。綺麗に扱い保管状態も良く、目立つ汚れ、ほつれ、毛羽立ち、たたみジワ、生地の劣化等なく、まだまだ綺麗にご活用頂ける状態です。 ★クリーニング済み★★★★アクネストゥディオズについて★★★アクネ(Acne)はアクネストゥディオズ(AcneStudios)が展開するスウェーデンのファッションハウス。ラグジュアリーな雰囲気も持ちつつ、主張しすぎないデザインは、ミニマルで実用性も兼ね備えている。もともとデニムからスタートしていることもあり、ジーンズは今なお人気。さまざまなシルエットを展開し、ハンドメイドで、デニムの中には日本産の生地を使用しているコレクションも多くある。滑らかな生地で、はき心地が非常に良いので有名。 ★★★★★★★★★★★★★★★◎形はもちろんですが、綺麗な紫色が人気の理由だそうです。この色は、他では出す事の出来ない色で 展開の中でダントツの一番人気だと店員さんが仰ってました。かなりしっかりした素材ですが、着心地も文句なしです。もともと高価でセールにかからない一着。この機会にいかがでしょうか？◆サイズ表記◆XS【XSとSの2展開】→M相当です。ー平置実寸ー○肩幅:53㎝○身幅:56㎝（脇の下の横幅を採寸）→画像の様なザックリデザインですので 参考までに...○スソ幅:59㎝○着丈:95㎝※素人採寸の為、若干の前後はお許し下さい。◆素材表記◆画像にてご確認下さいませ♪◆ご理解下さい♪◆【極美品】ではありますが、あくまで一度人の手に渡った中古品です。お店で売っている様な完璧な状態をお求めの方のご入札は十分にご理解ご検討の上、宜しくお願いします。



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