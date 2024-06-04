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値下げ　エムシーエム　MCM トートバッグ　ショルダーバッグ　肩がけ　ビジネス
商品番号 B79288211183
商品名

値下げ　エムシーエム　MCM トートバッグ　ショルダーバッグ　肩がけ　ビジネス
ブランド名 エムシーエム
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エムシーエム　MCMトートバッグ　ショルダーバッグ　ビジネスバッグリサイクルショップで極美品として購入後、使わずに保管しておりました。今後も使う予定がないので出品します。●サイズ約　幅39cm高さ26cmマチ14cmハンドル高さ40cm●カラー　ブラック●素材　PVC●仕様　ファスナー開閉、外側　オープンポケット1、内側　ファスナーポケット1【状態】購入した時から使用感はほとんどありません。色褪せもなく、角のスレもありません。ファスナーも綺麗です。持ち手にも汚れなどありません。写真でご確認ください。唯一、前面の金具の小傷ぐらいです。それ以外は、中側も外側も目立つダメージはなく、全体的に良好な状態です。★あくまで中古品なので、見落としなどあるかもしれませんので、ご理解いただける方のみご検討ください★折りたたんで簡易包装でお送り致します★値下げ交渉不可★出品価格からの値下げはしません★プロフィール一読お願い致します★カラー···ブラック
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