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フェリージ　P4 ボストンバッグ
商品番号 V25609127898
商品名

フェリージ　P4 ボストンバッグ
ブランド名 フェリージ
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただいてからご購入ください。【商品の説明】商品名:P4トラベルバッグ　ボストンバッグブランド・メーカー:フェリージ【商品の状態】使用状況:中古5中3程度注意事項:付属品は南京錠のみでショルダーストラップはありません。不織布もありません。【その他】中古のためその点ご了承の上でご購入お願いします。不明点はご質問ください。素材···ナイロンカラー···ベージュトートバッグ種類···その他柄・デザイン···無地、プリント(ロゴなど)特徴···A4サイズ収納可(大容量)、A3サイズ収納可(大容量)
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