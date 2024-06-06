値下！Lemaire ルメール クロワッサン レザー ショルダーバック ...

新品未使用。在庫はあります、即購入可能です。Lemaireルメール クロワッサンショルダーバックサイズ高さ約16cm横の長さ約35cm中身の長さ約5cmクロワッサンの形をしたとても可愛らしい身につけているだけで気分も上がり、ショルダーバックはトレンドでもあるので１つは押さえておきたい物となります。付属品:タグ付き/保存袋並行輸入品(海外正規品)について独自のルート（並行輸入品を取り扱う卸）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。



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