HERMES エルメス　ストール　マフラー　カシミヤ　ウール　大判　厚手

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ブランド エルメス HERMES ブランド専門セレクトショップで購入しました平置きサイズ縦横 175cm×146cm(フリンジ部分8㎝)素人採寸の為、参考程度でご考慮下さい商品のみ畳んでの発送になります素材 カシミヤ 70%ウール 30%状態 中古品全体的に使用感があり、汚れ箇所や多少のダメージあります状態等は画像の方に上げてますので確認お願い致します中古品になりますのでご理解いただいた上でのご考慮、ご検討お願い致します質問等ありましたらお気軽にコメントにてお尋ね下さい※こちらの商品はまとめ買い割引対象外商品になりますカラー···グリーン柄・デザイン···無地素材···カシミヤ・ウール#エメラルドグリーン