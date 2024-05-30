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★即購入OK★SHIPSコートアウター千鳥格子Mサイズ表地：毛75％ナイロン20％レーヨン5％裏地：キュプラ100％着丈およそ78cm身幅およそ50cm袖丈およそ50cm両サイドポケットあります。身長160cmでお尻がすっぽり隠れる長さです。袖が短く手首がしっかり出ます。8分袖くらいです。袖は広めで少しだけバルーンっぽく先がすぼまってます。10年以上前にSHIPSで購入しました。当時3～5万円くらいで購入した気がします。襟少し汚れあります。ずっとクローゼットにしまってましたので、本当に古着です。古着として大丈夫な方よろしくお願いします。季節感...冬着丈...ミドル