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商品詳細
★即購入OK★SHIPSコートアウター千鳥格子Mサイズ表地：毛75％ナイロン20％レーヨン5％裏地：キュプラ100％着丈およそ78cm身幅およそ50cm袖丈およそ50cm両サイドポケットあります。身長160cmでお尻がすっぽり隠れる長さです。袖が短く手首がしっかり出ます。8分袖くらいです。袖は広めで少しだけバルーンっぽく先がすぼまってます。10年以上前にSHIPSで購入しました。当時3～5万円くらいで購入した気がします。襟少し汚れあります。ずっとクローゼットにしまってましたので、本当に古着です。古着として大丈夫な方よろしくお願いします。季節感...冬着丈...ミドル
http://narcologia.ru/goods/displease492531.html
http://narcologia.ru/goods/stair918900.html
http://narcologia.ru/goods/injure559467.html
SHIPS any: ＜ストレッチ＞フューチャー メルトン スタンドカラー ...
SHIPS: リラックスフィット ウール ライト メルトン スタンドカラー ...
SHIPS別注】TAION: TECH SYSTEM ダウンライナー ステンカラー コート ...
SHIPS別注】KELTY:〈撥水/ウォッシャブル〉ベーシック ステンカラー ...
SHIPS: スーパー160'S メリノウール メルトン チェスターコート ...
SHIPS: LORO PIANA FABRIC ストーム システム ステンカラー コート ...
SHIPS any: ウールライク メルトン リラックス チェスターコート ...
SHIPS: <撥水 多機能ポケット収納>ナイロン”ガジェット” ステンカラー ...
SHIPS any: ノンミュールジングウール スタンド カラー ラグラン ...
SHIPS コート - その他
UVカット〉スリーブ ギャザー デザイン ステンカラー コート ...
SHIPS: メリノウール 無地 ダブルフェイス ショート カーコート ...
オーバートレンチコート◇: アウター/ジャケット SHIPS 公式サイト ...
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