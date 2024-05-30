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⚜️美品⚜️Vivienne Westwoodヴィヴィアンウエストウッドマフラー
商品番号 G69668559682
商品名

⚜️美品⚜️Vivienne Westwoodヴィヴィアンウエストウッドマフラー
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 4,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️【商品の説明】⭐VivienneWestwood/ヴィヴィアンウエストウッドマフラーイタリア製です。〇ブランド・メーカー　VivienneWestwood　ヴィヴィアンウエストウッドマン〇サイズ実寸(平置き：cm)　総丈159/幅31/フリンジ部分7　(素人寸法ですので、多少の誤差はご了承くださいませ)〇デザイン　VivienneWestwoodの大ロゴが織り込まれたデザインで　とてもカッコイイです。　定番デザインとは一味違うデザインで　☘️調べた限り、ヤフオク・メルカリには　　同じ色、デザインのマフラーの出品は　　他にはありませんでした。　　(ベージュの物は1点だけ見つけました。)　　大変古い物ですので　　もちろん現行品では無く　　お店では買えない一点物に近い　　ヴィンテージ品かと思われます。〇素材　ウール100％　上質なウールで大変柔らかい肌触りです〇カラー:ワインレッド、赤　プライベート、ビジネス用にも◎　防寒性・機能性もさることながら、　男女兼用のユニセックス品として　メンズ、レディースともにお使い頂けるかと思います꙳⭐️【商品の状態】⭐️　20年以上前にセレクトショップで購入しました。　当時Vivienneのマフラーが流行っていて　その冬に数回着用しましたが、　その後衣類収納に保管していました。　目立った傷や汚れは見られませんので、　大変綺麗な状態だと思います。⭐️【注意事項】⭐️　※絶版品ですが、元は一般流通商品ですので　　細かいスレ等がある場合が御座いますが　　ご理解の程、お願い致します。　　自宅保管品ですので写真にてご判断頂き　　ご購入をお願い致します。⭐️【配送について】⭐️　発送はらくらくメルカリ便を使用する予定です。　(時間帯によりますが、最短即日発送可能です。)　丁寧に梱包し発送させて頂きます。　送料無料。匿名配送です。お気軽にコメントください✩#ヴィヴィアンマフラー#ヴィヴィアン#viviennewestwood#ヴィヴィアンウエストウッド#マフラー#ストール#古着女子#古着男子#ヴィンテージ#ビンテージ#ヨーロッパ古着#ビジネス#カジュアル#フォーマル
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