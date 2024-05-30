⚜️美品⚜️Vivienne Westwoodヴィヴィアンウエストウッドマフラー

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⭐️【商品の説明】⭐VivienneWestwood/ヴィヴィアンウエストウッドマフラーイタリア製です。〇ブランド・メーカー VivienneWestwood ヴィヴィアンウエストウッドマン〇サイズ実寸(平置き：cm) 総丈159/幅31/フリンジ部分7 (素人寸法ですので、多少の誤差はご了承くださいませ)〇デザイン VivienneWestwoodの大ロゴが織り込まれたデザインで とてもカッコイイです。 定番デザインとは一味違うデザインで ☘️調べた限り、ヤフオク・メルカリには 同じ色、デザインのマフラーの出品は 他にはありませんでした。 (ベージュの物は1点だけ見つけました。) 大変古い物ですので もちろん現行品では無く お店では買えない一点物に近い ヴィンテージ品かと思われます。〇素材 ウール100％ 上質なウールで大変柔らかい肌触りです〇カラー:ワインレッド、赤 プライベート、ビジネス用にも◎ 防寒性・機能性もさることながら、 男女兼用のユニセックス品として メンズ、レディースともにお使い頂けるかと思います꙳⭐️【商品の状態】⭐️ 20年以上前にセレクトショップで購入しました。 当時Vivienneのマフラーが流行っていて その冬に数回着用しましたが、 その後衣類収納に保管していました。 目立った傷や汚れは見られませんので、 大変綺麗な状態だと思います。⭐️【注意事項】⭐️ ※絶版品ですが、元は一般流通商品ですので 細かいスレ等がある場合が御座いますが ご理解の程、お願い致します。 自宅保管品ですので写真にてご判断頂き ご購入をお願い致します。⭐️【配送について】⭐️ 発送はらくらくメルカリ便を使用する予定です。 (時間帯によりますが、最短即日発送可能です。) 丁寧に梱包し発送させて頂きます。 送料無料。匿名配送です。お気軽にコメントください✩#ヴィヴィアンマフラー#ヴィヴィアン#viviennewestwood#ヴィヴィアンウエストウッド#マフラー#ストール#古着女子#古着男子#ヴィンテージ#ビンテージ#ヨーロッパ古着#ビジネス#カジュアル#フォーマル