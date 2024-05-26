LANVIN en Bleu カシミヤ 大判ストール マフラー

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LANVINピンク、白、グレー柔らかな手触りと暖かさが自慢のカシミヤマフラー。表示はありませんが、カシミヤとして購入しています。定価2万円くらいのお品です。秋冬のアウターに合わせやすい落ち着いたカラーなので、ビジネス、カジュアル共にどんなテイストにもマッチしてお召しいただけるマフラーです。暖かみがあり女性らしい色みでお顔周りをぱっと明るく優しい印象で包んでくれます。幅広、大判なので肩掛けもボリューム感あるマフラー、膝掛けとしても大活躍で、重宝します。▪️サイズ【平置き実寸】 長さ→約186（フリンジ部分含む） 幅→約50多少の誤差はご容赦ください。あまり使用せず、自宅保管をしていました。大きなダメージはありませんが、素材の特性上、多少の毛羽立ちがあります。目立つものではありませんが、最後から2枚目写真、薄っすら汚れ？がありました。あくまでもusedにつき、ご了承の上、ご検討下さいませ。EPOCAAMACALANVINenblueTOCCAANAYI23区ギャラリービスコンティstrawberryfieldsBRIGITTEMystradaM-PREMIERフォクシー、ルネ、グレースコンチネンタルtheoryUNTITLEDお好きな方にも‥素材···カシミヤ