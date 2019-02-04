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リバティプリント　ティアードワンピース (Decadent Blooms)
商品番号 S45590169231
商品名

リバティプリント　ティアードワンピース (Decadent Blooms)
ブランド名 リバティ
特別価格 税込 5,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年春夏新柄です♪インテリア用ファブリックとして印刷されたアーカイブをベースにデザインされました。牡丹やバラ、ワスレナグサがラージスケールで描かれています。ローウエストからの2段ティアードギャザーが品の良い華やかさを演出させてくれる人気のデザインです。カーディやジャケットにも良く合います。胸回り96cm腰回り　100cm着丈106cm＊後ろファスナー無しリバティタナローン(綿100%)日本製袖丈···袖なし柄・デザイン···花柄季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/recycling954114.html
http://narcologia.ru/goods/competitive983381.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle398566.html
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