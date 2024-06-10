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お値下げ！使いやすいアニヤハインドマーチのショルダーバッグ♡
商品番号 Q29487281999
商品名

お値下げ！使いやすいアニヤハインドマーチのショルダーバッグ♡
ブランド名 アニヤハインドマーチ
特別価格 税込 5,086 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使いやすいショルダーバッグです。一緒に出品しているボストンバックと一緒に旅行用に購入しました。今回も同時ご購入の場合は少しお値引きします。お色は紺色です。定番のリボンマークが可愛いです！4枚目が一番色目はちかいです。サイズは30cm四方です。詳細はコメント欄よりお願いします。
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