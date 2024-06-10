お値下げ！使いやすいアニヤハインドマーチのショルダーバッグ♡

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使いやすいショルダーバッグです。一緒に出品しているボストンバックと一緒に旅行用に購入しました。今回も同時ご購入の場合は少しお値引きします。お色は紺色です。定番のリボンマークが可愛いです！4枚目が一番色目はちかいです。サイズは30cm四方です。詳細はコメント欄よりお願いします。