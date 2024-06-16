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COACH コーチ 新品 ブラック 馬車 レディース 折り財布 黒 財布 045
商品番号 N91769800897
商品名

COACH コーチ 新品 ブラック 馬車 レディース 折り財布 黒 財布 045
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホースアンドキャリッジ2つ折り財布ブラック☆新品・未使用☆　【送料無料】045☘️ブラックのベースに描かれた　コーチのホース＆キャリッジのデザインに　COACHのロゴの金具の輝きが映えて　シックでエレガントなお財布です❗️☘️３つのカードスロットにパスケース、　開かず取り出せるジップ式小銭入れと、　　コンパクトながらも　　　機能的なデザインです♪♪　小さめバッグにもサッと収納でき　　持ち運びにもとても便利です(^^♪☘️上品でオシャレな二つ折り財布は、　年代を問わずお使いいただけます❗️⭕️もちろん　　アメリカCOACHアウトレット　　　直営店から仕入れて、　　　　並行輸入した新品未使用品です。　　　　　　どうぞ、ご安心下さい(*^^*)⭐あなたのお手元に置いて頂いて　　長くご愛用頂けると嬉しいです❤️❤️❤️◆人気商品！残り僅か！早い者勝ちです！※品切れ前のご注文をお勧め致します！！◆ご質問等なければ、即購入OKです！◆お値下げのご相談は、　　ご希望の金額をお伝え下さい。　前向きにご検討させて頂きます(^^)素材　　　　PVCコーティングキャンバス　　　　　　×レザーカラー　　　ブラックサイズ(約)　横幅：10.5cm　高さ：9cm　　　　　　マチ：2.5cm重さ　　　　100g仕様　間口　ホックボタン開閉　　　内部　カード入れ×3　ポケット×2　　　　　　パスケース×1　　　　　　札入れ×1　　　背面　ファスナー式小銭入れ　　付属品　　　ケアカード　　　　　※箱は付属しておりません。購入場所　　アメリカCOACHアウトレット　　　　　【並行輸入品】※アウトレット商品に抵抗のある方はご遠慮下さい。※ご購入の際には、必ずプロフィールをご覧ください。※製造時の裁断位置により、絵柄の位置が掲載写真の位置と異なる場合がございますので予めご了承ください。
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