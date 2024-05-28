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- iPad mini 2 （第2世代）Cellular 16GBシルバー アップル
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商品詳細
iPadmini216GBWiFi+Cellularシルバー（Softbank）液晶部とても綺麗ですが、背面部小傷複数あります。iPadOS12.5.7。7.9インチ。バッテリー最大容量73％。iPhoneの3倍程度の大きな容量のバッテリー搭載なので、数値はやや落ちますが、まだまだ普通に使えるレベルです。iPadはiPhoneと違いバッテリー最大容量の表示画面が出ないので、アップル専用の管理ツールで測定しました。中古iPadはバッテリーの状態が一番気になります。バッテリー最大容量の表示をしていない出品が多いですが、安心してお使い頂けます。動作問題ありません。大変調子の良いiPadです。※付属品なし。充電はiPhoneの物がつかえます。総合評価ランクC ★★IMEI:358676053939406 SB判定結果：○初期化、アクティベート後発送致します。★Youtubeアプリ、ダウンロードして動画視聴することも出来ます。※Phone6ｓ以降のiPhoneをお持ちなら、動画系等旧バージョンアプリをダウンロードできます。OS種類...iOS/iPadOSシリーズ...iPadmini世代...第2世代画面サイズ...〜7.9インチストレージ容量...16GB通信規格...セルラー(Cellular)モデル/キャリアSoftBank
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