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★美品★ Canon キャノン A-1 ボディ #11576
商品番号 C32994914422
商品名

★美品★ Canon キャノン A-1 ボディ #11576
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ごあいさつご覧いただき、誠にありがとうございます!売りっぱなしではなく、誠意を持ってお取引させていただきますのでどうぞ宜しくお願い致します!購入して下さった方が嫌な気分にならないような取引をしたいと思っています！■商品についてCanonキャノンA-1ボディの出品です。■外観外観は、綺麗です。小スレのみで、大きな傷、アタリみられません。ストラップ取付ステー部に塗装ハゲが見受けられます。モルト部の状態はほぼ良好な状態です。経年品のフィルムカメラにしては美品でオススメです。写真をご覧ください。■光学ファインダー内、クリアーできれいです。■動作シャッター全速切ることができました。露出計、タイマー可動しました。少し特有のシャッター鳴きがあります。そのほか、特に問題は見当たりませんでしたが、全ての詳細までは未確認です。※もしもこちらが見落とした初期不良がありましたらしかるべき対応をいたします。どうぞ安心してご購入ください。お客様からの連絡を完全無視する事はいたしません。（仕事の都合で反応が遅れることはあるかもしれませんが、そちらはご容赦ください）#tt337799■付属品写真に写っている物がすべてです。
http://narcologia.ru/goods/kindness681205.html
http://narcologia.ru/goods/ordering220979.html
http://narcologia.ru/goods/perforce737665.html
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