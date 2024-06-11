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- 眉毛機能搭載 ケノン 脱毛器 美顔器 カートリッジ４個
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商品詳細
数年前に購入し、あまり使用しないまま眠っていたので出品致します。眉毛用は未使用です。説明書ありカートリッジ×4個 未使用一点箱のみ開けてしまっています。バージョン4.1質問等ありましたらお気軽にお申し付け下さい。#ケノン#脱毛器#美顔器#家庭用脱毛器
http://narcologia.ru/goods/calling832250.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant206282.html
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