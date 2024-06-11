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眉毛機能搭載　ケノン 脱毛器　美顔器　カートリッジ４個
商品番号 F79369720907
商品名

眉毛機能搭載　ケノン 脱毛器　美顔器　カートリッジ４個
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 10,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入し、あまり使用しないまま眠っていたので出品致します。眉毛用は未使用です。説明書ありカートリッジ×4個　未使用一点箱のみ開けてしまっています。バージョン4.1質問等ありましたらお気軽にお申し付け下さい。#ケノン#脱毛器#美顔器#家庭用脱毛器
http://narcologia.ru/goods/calling832250.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant206282.html
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