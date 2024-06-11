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- 新品未使用 IH炊飯器 炎舞炊き 一升炊き NW-FA10-BZ
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商品詳細
御覧頂き有難うございます♪≪まとめ買いご希望の方はお値引き致します！ご相談下さい≫こちらの商品はIH炊飯器炎舞炊き一升炊きNW-FA10-BZでございます。新品未開封品ですが、配送時に箱に痛みがありますので、最安値でご提供致します。発送に関しまして、メーカーの箱の中に梱包材がしっかり入っているので、写真の状態でお送りします。即購入OKです。メーカー：象印マホービン型番：NW-FA10-BZ梱包サイズ：48.2x33.3x30.6cm色：黒釉その他機能：蓄熱性電源：電源コード梱包重量：9.12キログラム電池使用：いいえ電池付属：いいえブランド名：象印マホービン(ZOJIRUSHI)容量：1L・3DローテーションIH構造によりさらに進化した「炎舞炊き」・蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄（くろがね仕込み）豪炎かまど釜」・家族好みの味に進化する！121通りの「わが家炊き」メニュー・簡単に好みの食感に炊き分ける！15通りの「炊き分けセレクト」メニュー・文字が見やすく、使いやすい「大型バックライト液晶（タッチパネル）」＊可能な限りチェックをと心がけておりますが、素人検品のため見落としがあるかもしれません。素人保管にご理解頂ける方、宜しくお願い致します(*^▽^*)タイプ...圧力IH炊飯器
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http://narcologia.ru/goods/perpetual994346.html
http://narcologia.ru/goods/choice584585.html
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