h26年式ハイゼットカーゴ車検付き即日納車ok 機関良好フルセグTV上級グレード

トヨタ/スズキ/ホンダ/ダイハツ人気モデル···ハイゼットカラー···ホワイトボディタイプ···軽自動車年式···平成26年式燃料タイプ···レギュラー車走行距離···10万〜14.9万kmJ08213081車名ダイハツ ハイゼットカーゴグレードクルーズ色パール W09年式平成26年3月車検令和6年3月エアコン有無◯作動確認済みAT/MT4AT排気量660ccドア数5定員4人型式EBD-S321V鍵本数 純正キー1本キーレス作動確認済み走行距離 140026kmアイドリング◯エンジン状態異音特に無しオイル漏れ無し冷却水の量◯オイルの量○バッテリー○始動性○操舵性○下廻り○タイミングチェーンその他不具合外装状態【3点】5気になるキズ無く良好4多少の小キズ、ヘコミあるが、艶もあり比較的綺麗3少しヘコミなど有るが距離、年式を考えれば許容範囲このまま使用可能レベル2タッチペンや補修必要 外観あまり気にならない方オススメ1キズ凹みあり 金額の理由はここにあり！内装状態【4点】5気になる匂い汚れ無し4年式、距離を考えれば綺麗に使用されていた車両3多少の掃除を要するが芳香剤などでこのまま使用可能レベル2使用感あり 車内臭いあり。洗剤などを使って掃除する必要あり1汚れなど多い専門業者に要相談機関状態【4点】5異音や滲みも無く絶好調！4気になる不具合無く距離考慮すれば調子良好3距離相応修理必要なく乗れる状態2プラグや添加剤など少し手を加える状態1異音や漏れが酷く修理必要な状態★総合評価【3.6】★一言コメントエンジン調子良好！フルセグ付きでお買い得なハイゼットカーゴ入荷しました！お手頃軽バン探してる方多いので売り切れ必至です！！リヤゲート凹みありますが開閉問題なく気にならない方どうですか？装備充実のハイゼットです★★乗って帰れるので即戦力✌︎('ω'✌︎)セールスポイント車検付き即日納車okタイミングチェーン社外アルミキーレス機関良好エアコンバッチリフルセグTV電動格納ミラーパワーウィンドウETC



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