ＡＺワゴン ＸＧ　オーディオ　ＵＳＢ　インパネＡＴ　ベンチシート　キーレス

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年式2012平成24年走行距離7.2万km車体色黒車検50,000円駆動方式2WD支払合計 ：200,000円数ある中古車の中当方の出品車にアクセスして頂きありがとうございます。►一般道・高速道路を試乗しましたが、エンジン・CVTオートマ共に調子良く機関良好なお車です！►オートマにショックも無くスムーズな変速です！►エアコン・ヒーター共に良く効いております！►足回りに異音やへたりも感じず、しっかりとしたハンドリングです！►出品前にＯＢＤⅡコンピューター診断機で、エンジン・オートマ・ＡＢＳ・エアバック等の車輌故障診断チェックも行っております。現車確認、試乗大歓迎です！現車確認頂けましたら必ずご納得頂ける車両だと思います！もし2年の車検ご希望でしたら、50,000円別料金となります。車検無しなら、地元の役所で仮ナンバー取得され持ち帰ることも可能です。販売店エーエヌエス合同会社住所934-0042富山県射水市作道７２５－３◆全国陸送対応致します。一般の陸送会社より安価にお届けできます。ご自宅まででも、全国各地の港止めでも可能です。見積もり可能です。最後まで読んで頂きありがとうございます。