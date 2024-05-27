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ニッサン ティーダ C11 TEIN テイン 車高調 リアのみ 流用にも
商品番号 I60922463307
商品名

ニッサン ティーダ C11 TEIN テイン 車高調 リアのみ 流用にも
ブランド名 テイン
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類...車高調整サスペンションタイプ...車高調整式対応車種メーカー...日産部品は全て揃っていますのでポン付けできます取説も付属します(スペーサーは予備の一枚もお付けします）ネジ部に固着もなく比較的きれいな商品です
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