[値下げ]マツダロードスター　NB8C RS用 ビルシュタインダンパー

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マツダロードスターNB8CRS用の純正ビルシュタインダンパーです。当方、純正ビルシュタインダンパーを中古で購入し、NBロードスターに装着しようと保管しておりましたが、別のダンパーを入手し、使用予定が無くなった為、出品を致します。純正戻しやRSモデル以外の足回りのアップデート用としていかがでしょうか。オイル漏れ等は目視の限りありません。写真に写る内容が全てとなります。当方ではこのダンパーを装着しておりませんので、使用した感覚等についてはお答えする事はできません。中古のダンパーという点をご理解頂ける方のみ、ご購入してください。サイズの都合上、ヤマト便若しくは佐川急便での発送を考えています。ご了承下さい。用品の種類···ショックアブソーバーサスペンションタイプ···固定式対応車種メーカー···マツダ