JH1 N-WGNカスタム ダウンサスセット Nワゴン

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商品詳細
JH1から取り外したダウンサスセットですリアのショックアブソーバーは押したら戻ってきましたフロントは組み込み済なのでわかりません純正番号は写真にあるので、確認してくださいスタビライザーはまだ使えますのでお付けします不要であれば購入者の方で処分してくださいタナベダウンサスNF210tanabe
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful376551.html
http://narcologia.ru/goods/assessor7003.html
http://narcologia.ru/goods/encourage103272.html
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