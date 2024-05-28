★車検2年付★ハイゼット ジャンボ エアコン パワステ 2WD 5速 ラメ全塗装



☆車検2年付☆ハイゼット ジャンボ エアコン パワステ 2WD 5速 ラメ全 ...



2023年最新】ダイハツ/〜 平成11年式/国内自動車本体の人気アイテム ...



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ダイハツ ハイゼットトラック エアコン・パワステ スペシャル カーキ色 ...



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ハイゼットトラック - ダイハツ エアコン・パワステ スペシャル カーキ ...



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アルト 珍しいMT 68000キロ 車検長い 乗って帰れます 信頼 82500円 ...



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【ハイゼットジャンボ】ワンオフ技多数!! 全塗装&丸目化、アオリ加工、ムーンルーフ移植の大加工│レトロなアメリカンカスタムを再現



軽トラ 存在感抜群のカスタム！ハイゼットジャンボ LINE-X（ラインX ...



ダイハツ ハイゼットジャンボをローデシアブラウンで刷毛塗り全塗装！ - 刷毛（ハケ）・ローラーで車をDIYで全塗装しよう！



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ハイゼットジャンボ オールペン 全塗装 カラーナンバー46V 茨城県 常陸 ...



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トヨタ/スズキ/ホンダ/ダイハツ人気モデル···ハイゼット⭐️車検…まる2年付⭐️カラー···ブラックボディタイプ···軽トラック年式···〜平成11年式燃料タイプ···レギュラー車走行距離···15万km〜数ある出品物の中からご覧頂きありがとうございます。この度、乗換の為手放す事にしました。4年位前に購入しました。手元に来て直ぐに鈑金塗装屋の知人にブラックにレインボーフレークで塗装して貰いました。主に趣味での使用でした。・エアコン=微量のガス漏れがありワンシーズンは大丈夫です。・ホイール・タイヤ=前後色違いのノーマルになります。※要相談ですが。デミオ純正の6JJにタイヤ引っ張りの溝有があります。・機器関係=現在、特に気になる事はありません。オイル滲み等あります。※車検時、リアホイールシリーズOHしました。・外装=凹み、キズ、塗装剥げ、荷台エンジンメンテナンスのカバーに腐食穴があります。現在も、趣味等で使用してますので走行距離は伸びます。詳しくは、ジモ○○ー又は質問からお願いします。宜しくお願いします。