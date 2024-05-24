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BMWミニ F55クーパーS 純正ショックサスペンション
商品番号 G40359546690
商品名

BMWミニ F55クーパーS 純正ショックサスペンション
ブランド名 ビーエムダブリュー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品BMWミニF55クーパーS走行25000キロで車高調に変えました。ショックの状態は良く、オイル漏れなどはありません。ショック抜けもありません。車庫調に交換した際上の部品(アッパー部品を取っていますので画像の様に部品が一部ありません。画像でご確認して購入して下さい。
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