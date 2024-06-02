ペリオバスターＮ　5本

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商品詳細
歯周病予防カンジダ菌殺菌口臭防止虫歯防止等に非常に高い効果があります。限定された歯科医院のみで使用しているものです。1本2500円2本4600円3本6600円4本8800円5本10250円6本11800円10本19000円それ以上もご相談ください。2枚目は製造年月日です。製造日より3年間は問題なく使用できます。製造元直仕入れです。常に新しいものを販売しております。ゆうパケットポストにて発送します。厚さがギリギリのため、プチプチ等で包むことができません。簡易包装にてお送りします。お値下げには対応しておりません。ペリオバスターN#やくそうの島天草社#ペリオバスターペリオバスターN#やくそうの島天草社#ペリオバスター
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