新品未使用 クリスチャンディオールソヴァージュ EDP SP 100ml

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ChristianDior(クリスチャンディオール)ソヴァージュオードパルファムEDP広大な大地や、たなびく風を彷彿とさせる野性的な側面と、洗練された上品さが際立つ個性とが共鳴するフレグランス。乾いた土を照らす太陽の下で、真っ先に香り立つベルガモット。そして、サンショウやピンクペッパーの刺激的なバイブレーション、ゼラニウムやパチョリの力強く優雅な芳香へと続き、アンブロクサンが奏でるアンバーノートが、気配を包み込むように立ちのぼります。内容量：100ml商品状態:新品未開封並行輸入品並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。経質な方のご購入はご遠慮下さい。
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