APFR Reed Diffuser 等セット

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APOTHEKEFRAGRANCEアポケーテフレグランス3点セットです。香り Oakmoss\u0026Amber①APOTHEKEFRAGRANCEReedDiffuserリードディフューザー250ml②APOTHEKEFRAGRANCEINCENSESTICKSインセンス スティック 25本③APOTHEKEFRAGRANCEリードスティック5本ファイバー製のリードが液体を吸い上げ空間にほのかな香りが広がります。日々の生活の中で、好きな香りを纏う時間をお楽しみください。Oakmoss\u0026Amberオークモスと相性がよいアンバー・ノートに、柑橘を組み合わせた、清潔感ある香り。トップにシトラスが香り、次にセージやラベンダーなどのハーブが、最後にオークモスやアンバー、トンカビーンズと移り変わります。海を望むホールウェイ、乾いた風がサンドカラーの壁をなでる、ミコノス島のヴィラ・アガベのリビングに漂う香り。