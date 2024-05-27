コンクール リペリオ 80g × 6本

未開封未使用品です。2023年7月購入品になります。効能・効果】ムシ歯の発生および進行の予防、歯肉炎の予防、歯槽膿漏の予防、口臭の防止。【特徴】・OIM加水分解コンキオリンが細胞を活性化し、歯周組織の修復を促します。・塩化ナトリウムが歯ぐきを引き締めます・すすぎの後も爽やかなマイルドミント味【使用方法】【このような時にお使いください】毎日の歯みがき・歯ぐきマッサージ1.「リペリオ」を歯ブラシにとります。2.歯と歯肉の境目を中心にしっかりブラッシングします。3.数回すすぎます。【成分】OIM加水分解コンキオリン（湿潤剤）、塩化ナトリウム（薬用成分）、ビタミンE（抗酸化剤）、生薬（清涼剤）【区分】医薬部外品【製造国】日本製【発売元】ウエルテック株式会社#ウエルテック#コンクール#リペリオ#歯磨き粉#歯周病予防#オーラルケア#口臭対策



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