クロエ オードパルファム 50mL

■商品状態 残量：9割くらいクロエらしさ溢れるクラッシック・ローズの香りフェミニンな洗練性の中に、ロマンティックで遊び心溢れるひねりが感じられるクロエの魅力。クロエオードパルファムのクラッシック・ローズの香りは、創造的で自信に満ちた個性あふれるクロエ・ウーマンを演出します。香調：フローラルフローラル女の子らしくて、キツくない万人ウケする香りです！ローズっぽいような石けんぽいような感じ。小さいボトルも持っていてこちらはあまり使用しないので出品します。残量は写真でご確認ください。#クロエクロエEP／SP50mL#クロエボトルタイプ···フルボトル容量···50ml種類···スプレータイプ香り···ローズ



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