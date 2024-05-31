doTERRA　オンガード\u0026バランス

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商品詳細
☆ミント☆ドテラショップの商品はこちらから↓↓↓#ミントドテラショップ【オンガードとバランスの2本セット価格です。】ドテラ正規品。新品、未開封品。消費期限 2027年★オンガード★15mL★小売価格8400円ドテラ独自のブレンドオイル、オンガードは摂取することで丈夫な身体づくりをサポート。オンガードはドテラで特に人気の高いブレンドオイルのひとつで、日常的に摂取することで、身体が本来持つチカラを活かすサポートをしてくれます。★バランス★15mL★【アースリズムバランス】から【ドテラバランス】に名前が変わりました。成分は変わりません。☆成分☆やし油、カナダツガ樹皮油、香料、ニュウコウジュ油、カミツレ花油。落ち着きのブレンドオイル。お部屋にディフューズしたり、足裏に一滴。心に平穏をもたらし、心と心身の調和と感情のバランスを整えます。小売価格5300円☆ミント☆ドテラショップの商品はこちらから↓↓↓#ミントドテラショップ
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