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☆ほぼ未使用☆ヤングリヴィング　ローズ
商品番号 I81171975565
商品名

☆ほぼ未使用☆ヤングリヴィング　ローズ
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 15,048 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆他アプリでも出品中の為、ご購入前にコメントで在庫確認お願いします☆younglivingローズ　5ml定価49280円ヤングリヴィングのローズが大好きで毎年数本購入しますが、整理の為に出品します。今年の冬から春の間に到着し、9/14開封しました。正確な残量はラベルを剥がさないと確認できませんが、一度剥がすと少しヨレてしまう為、できれば避けたいです。4滴使っただけのほぼ未使用、という説明で判断できるかたにご購入頂けると嬉しいです。ネコポス範囲内でプチプチに包み発送させて頂きます。精油アロマyounglivingヤングリビング
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