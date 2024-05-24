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HERMES ローズエルメスチークシルキー ブラッシュ ローズ・ポワヴレ37
商品番号 B11488221915
商品名

HERMES ローズエルメスチークシルキー ブラッシュ ローズ・ポワヴレ37
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます◡̈⃝ローズ・エルメス,チーク〈シルキーブラッシュ〉37アジア限定色　ローズ・ポワヴレショップ袋お付けいたします。※お値下げ不可ローズ・ポワヴレ。慎ましくも鮮やかで、柔らかくエレガントな印象。スパイスのドレスをまとったペルシアの夜のピンク。セミマットフィニッシュのチーク。パウダーの表面にはシルクツイルのような織り目が刻まれています。シルクのようにきめ細やかで柔らかなパウダーで、輝く美しさが長続きします。空気のように軽く発色のよいパウダーにより、好みの色づき加減に。ぼかしたり強調したり、自然なメイクも洗練された印象のメイクも思いのままにできます。肌にのせた瞬間にぴたりと密着するパウダーが美しさを長持ちさせます。シルキーパウダーチーク《ローズ・エルメス》は、パウダートレーを取り外して簡単にレフィル交換が可能です。レフィルは別売りです。円いケースの内側に、オフセンターに配置されたミラー付きのコンパクトケース。ピエール・アルディのデザインによる輝く円いオブジェは、サテンのような艶のあるホワイトとゴールドのパーマブラス。持ち歩くことを想定し、オブジェはあくまで、軽量に仕上げられています。エルメスのオレンジボックスに収められたその様子は、紛れもなくエルメスのオブジェ。フランス製
http://narcologia.ru/goods/reboot148836.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful756151.html
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