Fitline Activize　正規品SET

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商品詳細
賞味期限:Basicsフィットラインベーシックス2024.03FitLineフィットライン レストレイト2024.04FitlineActivize2024.05①ベーシックスビタミンE抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。ビタミンC、ビタミンA皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。夜間の視力の維持を助ける栄養素です。≪NTC≫可能な限り栄養が吸収できることを目的としています②ドイツPMフィットラインレストレイト+鉄亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。カルシウム骨や歯の形成に必要な栄養素です。マグネシウム多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー生産を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。≪NTC≫可能な限り栄養が吸収できることを目的としています。③アクティヴァイズオキシプラス ◆ビチオン皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB1炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB12赤血球の形成を助ける栄養素です。≪NTC≫可能な限り栄養が吸収できることを目的としています。
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