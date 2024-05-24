ノースフェイス　デナリ　ジャケット　キッズ　100 カーキ

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商品詳細
直営店で購入し、ワンシーズン着ました。休日に着た程度です。軽いフリース素材でとても着やすそうでした。人気の高いカーキです。フリース特有の使用感ありますが、汚れなど大きなダメージはありません。圧縮してたたんで送ります。ご了承ください。カラー···グリーンフード···フードなし季節感···秋、冬
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