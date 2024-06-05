一部ブラシ版　シングアロング　DVD ワールドファミリー　singalong

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商品詳細
2006年頃のものです。一部映像がブラシアートになったものです。人気の30曲ほどが入ったものになります。現行の12枚のものよりこちらの方がまとまっていて使用しやすいという意見もあります。DVDは多少キズはありますが再生は問題ありませんでした。ケースはありませんので適当なケースに入れて発送します。バラ売りはしません。
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