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【訳あり送料込】エレキギター PHOTOGENIC ST180 ソフトケース付き
商品番号 L29337810291
商品名

【訳あり送料込】エレキギター PHOTOGENIC ST180 ソフトケース付き
ブランド名 フォトジェニック
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

9年前に購入してほとんど使うことのないままクローゼットにしまってあったギターです。当方ギターの知識がないため状態の善し悪しが分からないのですが、初心者セットで1万円ほどで購入したものだったと思います。アンプなどの周辺機器がないため、動作確認ができておりません(\u003e_\u003c;)修理などして使いたい方、インテリアとして使いたい方、ペイントしてリメイクしたいなど、理解のある方に購入をお願いします(\u003e人\u003c;)同梱内容・本体・付属のソフトケース（汚れあり）・取扱説明書・なんらかのコード梱包は破損のないようにプチプチなどで包み、ソフトケースに納めた状態でリサイクル資材を二重に包むなどして行います。配送はゆうパックです。
http://narcologia.ru/goods/navigate870530.html
http://narcologia.ru/goods/competitive894081.html
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