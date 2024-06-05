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- 【訳あり送料込】エレキギター PHOTOGENIC ST180 ソフトケース付き
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商品詳細
9年前に購入してほとんど使うことのないままクローゼットにしまってあったギターです。当方ギターの知識がないため状態の善し悪しが分からないのですが、初心者セットで1万円ほどで購入したものだったと思います。アンプなどの周辺機器がないため、動作確認ができておりません(\u003e_\u003c;)修理などして使いたい方、インテリアとして使いたい方、ペイントしてリメイクしたいなど、理解のある方に購入をお願いします(\u003e人\u003c;)同梱内容・本体・付属のソフトケース（汚れあり）・取扱説明書・なんらかのコード梱包は破損のないようにプチプチなどで包み、ソフトケースに納めた状態でリサイクル資材を二重に包むなどして行います。配送はゆうパックです。
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