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90s PUMA プーマ サッカーシャツ ゲームシャツ ユニフォーム 開襟
商品番号 X24252349248
商品名

90s PUMA プーマ サッカーシャツ ゲームシャツ ユニフォーム 開襟
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォローしていただくと値下げ可能になります！☆リピーターの方さらに¥200値引き！☆☆まとめ買いについて☆まとめ買いでフォロー割＋10%off、3点まとめ買いでフォロー割＋20%off、4点からは要相談で！◼️商品名◼️90sPUMAプーマサッカーシャツゲームシャツユニフォーム開襟◼️カラー◼️水色×白色ライトブルー×ホワイト◼️サイズ◼️L着丈68肩幅52.5身幅56袖丈25◼️状態◼️やや傷や汚れがあります。詳しくは画像を参考にしてください。◼️備考◼️　照明などの関係で実際の色と少し違うように見えることもあります。　中古品ということをご理解ください。　古着特有の匂いがある場合もあります。　何かあれば気軽にお尋ねください。　詳しくはプロフィールを見てください。
http://narcologia.ru/goods/recommended607790.html
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